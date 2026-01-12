Macron condena la «violencia de Estado» que ataca «ciegamente» a ciudadanos en Irán

3 minutos

(Actualiza con la salida del personal no esencial de la embajada francesa en Teherán)

París, 12 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este lunes la «violencia de Estado» en Irán que ataca «ciegamente» a la población que «valientemente» se manifiesta en las calles del país desde diciembre para defender sus derechos.

«Condeno la violencia de Estado que ataca ciegamente a las mujeres y hombres iraníes que exigen valientemente respeto por sus derechos», manifestó Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe de Estado francés recordó, en este sentido, que «el respeto de las libertades fundamentales es un requisito universal» y reiteró el apoyo de Francia «a quienes las defienden».

En paralelo, Francia ordenó la salida de la embajada francesa en Teherán de todo el personal diplomático no esencial, según indican medios locales.

Macron firmó el viernes pasado una declaración conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que condenaban «enérgicamente» el «asesinato» de manifestantes en Irán y pedían «moderación» a las autoridades de Teherán.

Molestas por ese posicionamiento, las autoridades iraníes convocaron este lunes al embajador de Francia y otros diplomáticos de «misiones europeas», señalaron fuentes de la diplomacia francesa.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, convocó «a los jefes de las misiones europeas para un intercambio sobre la situación actual», dijeron las fuentes de la diplomacia francesa, que precisaron que éstos «expresaron enérgicamente» la preocupación por la situación en el país.

Según medios franceses, que citan un comunicado de las autoridades iraníes difundido por la televisión estatal, los otros diplomáticos convocados por Araghchi eran de las embajadas de Alemania, Italia y el Reino Unido.

La comunidad internacional ha expresado en los últimos días su preocupación por la represión de las protestas que comenzaron en diciembre pasado en respuesta a la creciente inflación y la crisis económica de Irán.

La Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen de Teherán con base en París, cifró en más de 3.000 los muertos en las protestas que se han desarrollado en Irán desde finales de diciembre por la represión de las autoridades.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

La ONG noruega Iran Human Rights (IHR) declaró el domingo haber confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes, pero advirtió de que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, al tiempo que estimó que más de 2.600 manifestantes fueron arrestados. Subrayó asimismo que este es uno de los episodios más sangrientos desde la revolución de 1979. EFE

cat/lmpg/ajs