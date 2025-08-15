Macron condena la tala de un olivo que se plantó en memoria de joven judío asesinado

(Actualiza con declaración del presidente Macron)

París, 15 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este viernes la tala de un olivo que se plantó en memoria de Ilan Halimi, un joven judío secuestrado y torturado hasta la muerte en 2006, en un aparente acto de antisemitismo.

«Talar el árbol en homenaje a Ilan Halimi es como matarlo por segunda vez. Pero eso no sucederá: la nación no olvidará a este chico francés que murió por ser judío», afirmó en su cuenta de X Macron.

El jefe de Estado francés aseguró que se están utilizando «todos los medios» al alcance del Estado para «castigar este acto de odio» y que «frente al antisemitismo», la República francesa será siempre implacable.

«El árbol dedicado a Ilan Halimi, un baluarte vivo contra el olvido, fue talado por el odio antisemita. Ningún crimen puede arrancar de raíz el recuerdo. La lucha interminable contra el veneno mortal del odio es nuestro deber primordial», lamentó por su parte Bayrou en su cuenta de X.

El árbol había sido plantado en 2011 en Epinay-sur-Seine, en la periferia norte de París, y el ataque contra él, que se produjo en la noche entre el miércoles y el jueves, es una muestra del aumento del antisemitismo en Francia, según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF).

«Se ha cruzado una nueva línea roja. Atacar este símbolo es querer atacar a todos los judíos», declaró Philippe Meyer, miembro del consejo ejecutivo del CRIF, a la cadena BFMTV, donde también pidió que los autores sean juzgados «severamente a la altura de lo que han hecho».

El prefecto de la Policía de París, Laurent Nuñez, ha confirmado ya por su parte la apertura de una investigación.

También desde la izquierda hubo manifestaciones de consternación por el suceso, como las de la líder ecologista Marine Tondelier.

«Profanar un árbol conmemorativo dedicado a la memoria de Ilan Halimi, víctima de la barbarie antisemita, es un acto odioso y repugnante. Este ataque a un símbolo de memoria y recogimiento no deja lugar a dudas sobre las motivaciones antisemitas de su autor. El antisemitismo es un veneno que debe combatirse sin descanso.», expresó en X.

La muerte de Halimi en 2006 fue un suceso que conmocionó a Francia y se convirtió en un símbolo de los crímenes de antisemitismo.

El joven judío de 23 años fue encontrado agonizante y con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo junto a unas vías ferroviarias en la región de París, tres semanas después de haber sido secuestrado por la llamada «banda de los bárbaros».

Los perpetradores, que lo habían marcado como objetivo por pertenecer a esa confesión, eran un grupo de una veintena de personas que reclamaban un rescate por su liberación.

El ataque contra el olivo en memoria de Halimi se produce, además, en un clima sociopolítico enrarecido por el conflicto entre Israel y Francia.

Por una parte, desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva posterior de Israel se ha constatado en Francia un aumento de los ataques antisemitas.

Por la otra, las voces críticas contra el Estado israelí también han aumentado de tono por la masacre perpetrada en Gaza y las relaciones con París se han degradado por la intención del presidente francés, Emmanuel Macron, de reconocer al Estado palestino el próximo septiembre. EFE

