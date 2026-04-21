Macron considera «legítimo» cuestionar el acuerdo de asociación de la UE con Israel

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París, 21 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este martes «legítimo» cuestionar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y dijo que «si mantiene la política actual, que contraviene su propia historia, no se puede seguir como si nada».

«Israel tendrá que clarificar su posición y, a partir de lo que hagan, tendremos que coordinarnos con nuestros socios europeos. Pero las cosas no pueden continuar como en los últimos años», dijo Macron en una comparecencia conjunta en París con el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Las declaraciones del presidente francés se producen después de que España y otros países presentaran una propuesta formal en el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE para suspender el acuerdo con Israel por sus violaciones de los derechos humanos.

«La pregunta es legítima», indicó Macron que, sin embargo, aseguró que «no hay que precipitarse hacia una confrontación» y apostó por dar un voto de confianza al actual alto el fuego en Oriente Medio y a la recuperación de las negociaciones para hacerlo perenne.

«Esperamos que las negociaciones se mantengan en las mejores condiciones y que Israel vuelva a la vía, la única que es buena para su propia seguridad, que pasa por el respeto a la integridad territorial de sus vecinos», añadió el presidente francés.

Macron reiteró el respeto de Francia por Israel, «por su existencia, su seguridad y la de su pueblo», pero aseguró que «desde el inicio» condenó «lo que hizo en Gaza, lo que está haciendo en Cisjordania y la violación del territorio libanés».

«Las decisiones que tome Israel en las próximas semanas», dijo el presidente galo, «determinarán el futuro de este acuerdo de asociación».

El Consejo de Exteriores de la UE acabó sin acuerdo entre los países miembros y la responsable de Exteriores, Kaja Kallas, aseguró que mantendrán el debate sobre esa cuestión que también fue planteada por Irlanda y Eslovenia. EFE

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