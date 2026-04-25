Macron considera inequívoca la cláusula de defensa mutua de la UE

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Atenas, 25 abr (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macrón, afirmó este sábado que la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea (UE) es «inequívoca».

«Sobre el artículo 42, párrafo siete (…), sabemos que para nosotros es claro y no hay lugar para la interpretación ni la ambigüedad, si se me permite decirlo, en esta cláusula», señaló Macron durante una rueda de prensa en Atenas junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. EFE

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