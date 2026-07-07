Macron continúa sin cambios su visita a Damasco pese a unas explosiones junto a su hotel

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París/Damasco, 7 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, pese a las explosiones registradas este martes en las inmediaciones del hotel donde se aloja, informaron fuentes del Elíseo.

«El programa continúa», señalaron fuentes de la Presidencia francesa, que precisaron que en el momento de las explosiones Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantiene una reunión con el presidente sirio y las respectivas delegaciones de ambos países. EFE

cat/ac/jfu