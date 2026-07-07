Macron continúa sin cambios su visita a Damasco pese a unas explosiones junto a su hotel

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París/Damasco, 7 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, pese a las explosiones registradas este martes en las inmediaciones del hotel donde se aloja, informaron fuentes del Elíseo.

«El programa continúa», señalaron fuentes de la Presidencia francesa, que precisaron que en el momento de las explosiones Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantenía una reunión con el presidente sirio y las delegaciones de ambos países.

Macron realiza la primera visita de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la llegada al poder de la coalición islamista.

Testigos presenciales observaron una columna de humo en una zona próxima al hotel donde el mandatario francés pasó la noche, en el centro de Damasco, y del que había partido horas antes para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa.

La cadena francesa BFM TV difundió imágenes de las explosiones, que, según las primeras informaciones, se produjeron en un contenedor de basura y en un vehículo estacionado en las inmediaciones del hotel.

El Elíseo confirmó que la agenda del jefe del Estado francés no ha sido modificada tras los incidentes.

Según la televisión oficial Al Ejbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad comenzaron una operación de peinado e identificación, sin que se haya informado de momento de víctimas. EFE

cat/ac/mgr