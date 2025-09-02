Macron convoca hoy a los líderes de los partidos que apoyan al Gobierno
París, 2 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado este martes en el palacio del Elíseo a los líderes de los partidos centristas y conservadores que apoyan al Gobierno de François Bayrou, que tiene todas las probabilidades de caer el próximo 8 de septiembre en una moción de confianza.
Al almuerzo han sido invitados los antiguos primeros ministros Édouard Philippe (del partido Horizontes) y Gabriel Attal (del macronista Renacimiento) y al actual ministro del Interior Bruno Retailleau (de los conservadores Los Republicanos).
Según ‘Le Figaro’, la idea de Macron es intentar lograr una vía de escape para Bayrou, a pesar de que parece más que sentenciado.
Para ello, el presidente incitará a que se logre una suerte de acuerdo con los 66 diputados del Partido Socialista (PS) y los 23 del heterogéneo grupo de los Liot, que incluye independientes y regionalistas.
La iniciativa de Macron coincide con las reuniones que Bayrou ha organizado esta semana para intentar salvar su Ejecutivo.
No obstante, este último esfuerzo no está teniendo frutos de momento. El partido con más diputados, el ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, ha dado por finiquitado al primer ministro, tras reunirse este martes con él.
Los socialistas, el otro grupo clave para la gobernabilidad, serán recibidos el jueves, pero ya han adelantado que votarán contra la confianza de Bayrou. EFE
atc/ad
(foto) (vídeo)