The Swiss voice in the world since 1935

Macron convoca hoy a los líderes de los partidos que apoyan al Gobierno

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 2 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado este martes en el palacio del Elíseo a los líderes de los partidos centristas y conservadores que apoyan al Gobierno de François Bayrou, que tiene todas las probabilidades de caer el próximo 8 de septiembre en una moción de confianza.

Al almuerzo han sido invitados los antiguos primeros ministros Édouard Philippe (del partido Horizontes) y Gabriel Attal (del macronista Renacimiento) y al actual ministro del Interior Bruno Retailleau (de los conservadores Los Republicanos).

Según ‘Le Figaro’, la idea de Macron es intentar lograr una vía de escape para Bayrou, a pesar de que parece más que sentenciado.

Para ello, el presidente incitará a que se logre una suerte de acuerdo con los 66 diputados del Partido Socialista (PS) y los 23 del heterogéneo grupo de los Liot, que incluye independientes y regionalistas.

La iniciativa de Macron coincide con las reuniones que Bayrou ha organizado esta semana para intentar salvar su Ejecutivo.

No obstante, este último esfuerzo no está teniendo frutos de momento. El partido con más diputados, el ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, ha dado por finiquitado al primer ministro, tras reunirse este martes con él.

Los socialistas, el otro grupo clave para la gobernabilidad, serán recibidos el jueves, pero ya han adelantado que votarán contra la confianza de Bayrou. EFE

atc/ad

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR