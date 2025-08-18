Macron cree que Europa debería estar en eventual trilateral entre Putin, Trump y Zelenski
Washington, 18 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó este lunes por que Europa esté presente en una eventual reunión con los mandatarios de Rusia, Estados Unidos y Ucrania para «hacer un seguimiento» de las negociaciones de paz.
«Creo que, para hacer un seguimiento, necesitaríamos una reunión a cuatro, porque estamos hablando de garantías de seguridad, estamos hablando de la entera seguridad del continente europeo», declaró Macron desde la Casa Blanca, antes de que comenzase la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, el de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los líderes de varios países europeos, de la OTAN y de la CE.
Sentado a la derecha de Trump, el mandatario francés insistió en que para que haya «un compromiso en favor de la paz de largo plazo» son necesarias «garantías de seguridad», entre las que priorizó la consolidación de «unas auténticas Fuerzas Armadas ucranianas durante las próximas décadas». EFE
