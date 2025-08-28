Macron critica el «terror y la barbarie» de los ataques rusos a Ucrania «de gran crueldad»
París, 28 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este jueves el «terror» y la «barbarie» de los ataques rusos de la pasada noche contra Ucrania, «de una gran crueldad» que han causado al menos 14 muertos entre la población civil en Kiev, entre los cuales tres niños.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron manifestó su «apoyo total al pueblo ucraniano» y también «compasión profunda por todas las familias enlutadas».
El presidente francés desacreditó las supuestas intenciones de Moscú para llegar a un acuerdo de paz, a la vista de la dimensión de la ofensiva rusa: «629 misiles y drones en una noche contra Ucrania, ahí está la voluntad de paz de Rusia. Terror y barbarie».
Hizo notar que las bombas rusas iban dirigidas contra «zonas residenciales e infraestructuras civiles» y que resultaron afectadas las sedes en Kiev de la delegación de la Unión Europea (UE) y del British Council.
«Francia -afirmó- condena con la mayor firmeza estos ataques sin sentido de una gran crueldad». EFE
