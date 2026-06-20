Macron critica los «centros de retorno» para migrantes, y su soporte con fondos de la UE

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó este viernes la idea de crear fuera de la Unión Europea centros de deportación para migrantes en situación irregular, y afirmó que París se opondrá a los esfuerzos para que el bloque los financie.

Los llamados «centros de retorno» ubicados fuera de las fronteras de la UE son uno de los principales elementos del endurecimiento de las normas migratorias -criticado por organizaciones de derechos humanos- que obtuvo esta semana la aprobación final del Parlamento Europeo.

«Francia no apoya esa política», declaró Macron a periodistas tras una cumbre de líderes europeos en Bruselas, y señaló que las nuevas normas permiten enviar a personas a países con los que no tienen ningún vínculo, los cuales, a su vez, podrían recibir dinero a cambio.

«No estoy seguro de que esta sea la Europa que queremos. No estoy seguro de que esos sean los principios fundamentales sobre los que se construyó nuestra Europa. Y, por lo demás, no creo que sea eficaz. La prueba es que, hasta ahora, no he visto a nadie lograr que funcione», dijo.

Macron añadió que Francia estaba a favor de normas más estrictas para aumentar las devoluciones de personas sin derecho a permanecer en el país del que proceden, pero que no construiría centros de retorno.

Si bien otros miembros de la UE son libres de seguir adelante con esos planes, París se opone a una iniciativa respaldada por varios Estados de la UE para que fondos del bloque contribuyan a financiarlos, dijo Macron.

Organizaciones de defensa de derechos humanos han calificado a esos centros como «agujeros negros jurídicos» que podrían dejar a los migrantes atrapados en un limbo legal con escasa supervisión.

El Reino Unido ya abandonó un plan para deportar migrantes indocumentados a Ruanda, mientras que las instalaciones gestionadas por Italia para tramitar solicitudes de migrantes en Albania se han enfrentado a desafíos legales y a una puesta en marcha muy lenta.

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