The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Macron da hasta el miércoles a Lecornu para explorar pactos que den estabilidad al país

Este contenido fue publicado en
1 minuto

(corrige titular y lead para matizar la misión encargada a Lecornu)

París, 6 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió este lunes dar un plazo hasta el próximo miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar «una plataforma de acción» que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

«El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país», anunció el Palacio del Eliseo.

Lecornu, quien dimitió esta mañana por la implosión del Gobierno que había nombrado apenas 14 horas antes, dijo en sus redes sociales que aceptó la petición de Macron «de mantener conversaciones finales con las fuerzas políticas para la estabilidad del país».

Una vez concluidos esos contactos para buscar un eventual acuerdo, informará al jefe del Estado «el miércoles por la noche sobre si esto es posible o no, para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias», sin más precisiones.

Este anuncio se produce después de que el primer ministro saliente en funciones conversase esta tarde en el Elíseo con Macron, quien le había recibido por la mañana para aceptar la dimisión del que ya figura en los anales como el jefe del Ejecutivo más efímero de la V República. EFE

cat-lmpg/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR