Macron da segunda oportunidad a Lecornu para formar gobierno hasta el miércoles

París, 6 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió este lunes dar una segunda oportunidad al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para intentar negociar hasta el próximo miércoles «una plataforma de acción» que dé estabilidad al país con la formación de un futuro gobierno.

«El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país», anunció el Palacio del Eliseo.

Lecornu, quien dimitió esta mañana por la implosión del Gobierno que había nombrado apenas 14 horas antes, dijo en sus redes sociales que aceptó la petición de Macron «de mantener conversaciones finales con las fuerzas políticas para la estabilidad del país».

Una vez concluidos esos contactos para buscar un eventual acuerdo, informará al jefe del Estado «el miércoles por la noche sobre si esto es posible o no, para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias», sin más precisiones.

Este anuncio se produce después de que el primer ministro saliente en funciones conversase esta tarde en el Elíseo con Macron, quien le había recibido por la mañana para aceptar la dimisión del que ya figura en los anales como el jefe del Ejecutivo más efímero de la V República. EFE

