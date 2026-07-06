Macron defiende en Damasco una «nueva página de estabilidad y paz» para Siria

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París, 6 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes a su llegada a Damasco que acudía a Siria para expresar el compromiso de su país con el pueblo sirio y defender una transición basada en la soberanía, la unidad y la estabilidad del país.

«Vengo a expresar el compromiso de Francia con el pueblo sirio. Por una Siria soberana, unida en su pluralidad y en paz con sus vecinos. Juntos, abramos una nueva página de estabilidad y de paz», escribió Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales coincidiendo con el inicio de su visita.

Macron fue recibido en el aeropuerto internacional de la capital siria por el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shibani, informó la agencia oficial de noticias siria SANA.

Con esta visita oficial, Macron se convierte en el primer jefe de Estado europeo que visita Siria para reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, desde que este encabezara el derrocamiento de Bachar al Asad con una rápida ofensiva en diciembre de 2024 y asumiera posteriormente el poder.

Se trata de una visita sorpresa que se produce cuatro días después del atentado en Damasco que dejó diez muertos y 21 heridos en un café de la capital siria frecuentado por abogados cerca del Palacio de Justicia.

El atentado ocurrió pocas semanas después del inicio en Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio.

La comunidad internacional, desde organismos como la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo o la Unión Europea, así como varios gobiernos de la región, entre ellos los de Egipto, Omán y Arabia Saudí, se solidarizó con las autoridades sirias contra «todo tipo de acción terrorista». EFE

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