Macron defiende la ley fundadora del laicismo, garantía de la libertad de los ciudadanos

París, 9 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la ley en la que se asienta el laicismo a la francesa, que cumple ahora 120 años, y que a su juicio garantiza la libertad de los ciudadanos frente a los que querrían imponer su religión o sus creencias, en paralelo a la libertad religiosa.

«El laicismo es la libertad», subrayó en un mensaje de vídeo colgado en sus redes sociales, en el que puntualizó que «la República laica no trata de imponer una identidad» ni «tiene como objetivo luchar contra una u otra religión».

Señaló que gracias a la ley de 1905 está asegurada «la libertad de manifestar lo que creemos; la libertad de creer o no creer, de rezar, de filosofar, de dogmatizar; la libertad de reír, de caricaturizar».

«Esta ley -añadió- determina que la fe no está por encima de las leyes, que nadie puede imponer a los demás su forma de creer en una religión por creer que su fe es superior a la ley. Nos pone a todos los ciudadanos en igualdad».

El jefe del Estado estableció un vínculo directo entre las reglas del laicismo y la educación pública: «Nuestra escuela (…) es indisociable del laicismo» y libre de toda asignación religiosa o de creencias.

«El laicismo debe seguir haciendo de los niños de hoy los ciudadanos del futuro», señaló Macron que recordó a los profesores Samuel Paty y Dominique Bernard, «víctimas del oscurantismo, del terrorismo islamista, que tratan desde hace años de que nos pleguemos, en vano».

Tanto Samuel Paty en octubre de 2020 como Samuel Bernard en octubre de 2023 fueron asesinados por sendos yihadistas, el primero después de una campaña en su contra de activistas islamistas por haber mostrado en una clase sobre el laicismo las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma.

La ley del laicismo de 1905 establece una estricta separación de las religiones y del Estado, al que se impide financiarlas o promoverlas y en paralelo garantiza el libre ejercicio de la religión, pero también la libertad de conciencia. EFE

