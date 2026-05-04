Macron defiende una respuesta europea ante «prácticas especulativas» en sector energético

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Ereván/París, 4 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este lunes la necesidad de una respuesta europea coordinada ante posibles «beneficios excesivos o prácticas especulativas» en el sector energético ligadas al cierre del estrecho de Ormuz.

«Si se detectan beneficios excesivos o comportamientos especulativos, los países europeos deberán actuar en consecuencia», dijo en declaraciones a la prensa al término de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) celebrada en Ereván.

El presidente francés recordó que existen mecanismos de supervisión y transparencia en varios países, incluida Francia, y que las autoridades europeas siguen de cerca la evolución del mercado energético en un contexto marcado por la volatilidad y la incertidumbre internacional por el cierre del estrecho de Ormuz.

Macron subrayó que la actual tensión en los mercados energéticos responde principalmente al bloqueo de esa vía estratégica, por la que transita cerca del 20 % del petróleo y gas mundial y alrededor del 30 % de los fertilizantes.

«El problema de fondo es el cierre del estrecho de Ormuz», recalcó el jefe de Estado francés, quien insistió en que la prioridad debe ser su reapertura «pacífica y concertada» por parte de Estados Unidos e Irán.

No obstante, advirtió de que los países europeos deberán mantenerse vigilantes ante la evolución de los precios y el comportamiento de las empresas del sector.

En este sentido, destacó la importancia de garantizar que las subidas de precios no se trasladen de forma inmediata a los consumidores, y que las bajadas se reflejen con rapidez.

«Lo que debemos garantizar es que cuando los precios suben, el impacto en los consumidores se retrase lo máximo posible, y cuando bajan, se refleje lo más rápido posible. Es ahí donde hay que vigilar los márgenes», señaló.

Y añadió: «Hoy no se trata de productores que estén elevando los precios deliberadamente para obtener grandes beneficios, sino de un contexto geopolítico complejo debido a este bloqueo».

El presidente francés afirmó que «Europa atraviesa un momento de verdad que exige más unidad y más ambición», y subrayó que la reunión de la CPE celebrada este lunes en la capital armenia fue clave para avanzar en ese sentido, aunque insistió en la necesidad de «acelerar y llegar más lejos».

Por ello, defendió la construcción de «una Europa fuerte, capaz de reducir sus dependencias excesivas, de desarrollar sus propias soluciones de paz y seguridad, y de actuar como un continente verdaderamente unido». EFE

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