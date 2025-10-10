Macron descarta adelantar las elecciones tras recibir a los grupos políticos moderados

1 minuto

París, 10 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, va a nombrar a un primer ministro en las próximas horas, lo que confirma que descarta el adelanto de las legislativas, tras reunirse con los líderes de los principales partidos moderados del país.

Esa es una de las principales conclusiones de las declaraciones de algunos de los asistentes al encuentro, en el que los líderes de la izquierda mostraron su profundo descontento porque el primer ministro no será nadie de su campo como reclamaban. EFE

lmpg-ac/vh