Macron destaca «convergencia» de los aliados de Kiev y de EEUU para garantías de seguridad

París, 6 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la reunión de la Coalición de Voluntarios de hoy en París, en la que participó por primera vez Estados Unidos, marca un «avance significativo hacia una paz sólida y duradera» en Ucrania y reconoce la «convergencia» de todos los aliados de Kiev para construir una arquitectura de seguridad robusta para el país.

Emmanuel Macron anunció también el establecimiento de una unidad de coordinación que integrará plenamente a todas las fuerzas armadas pertinentes y facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania. EFE

