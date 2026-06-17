Macron destaca el «beneplácito unánime» del G7 al «muy buen acuerdo» entre EEUU e Irán

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este miércoles de «muy buen acuerdo» el pacto alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que ha sido recibido el «beneplácito unánime» de los líderes del G7.

Durante la rueda de prensa final de la cumbre de tres días del G7 en la localidad francesa de Évian, Macron afirmó además que los líderes del G7 «insistieron» ante el presidente estadounidense, Donald Trump, «en la necesidad de defender la soberanía territorial» del Líbano. EFE

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