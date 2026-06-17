Macron destaca el apoyo «inédito» del G7 a Ucrania, que «avanza» ante el retroceso ruso

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó este miércoles el apoyo unánime que por vez primera dio desde el G7 a Ucrania, al tiempo que destacó los avances militares de ese país frente al retroceso ruso.

«Por primera vez hemos alcanzado elementos de acuerdo (…) Todos hemos acordado la necesidad de apoyar su integridad territorial en un momento en el que la relación de fuerzas ha cambiado: Ucrania avanza, Rusia retrocede», indicó Macron en la conferencia de prensa final de la cumbre del G7 que tuvo lugar durante tres días en Évian. EFE

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