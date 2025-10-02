The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Macron dice a Israel que observa el trato a flotilla junto a España e Italia para actuar

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves a Israel que respete los derechos de los activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, interceptada por su ejército, y dijo que sigue la evolución de la situación, junto a España e Italia, y tomará «decisiones» en función de la situación.

«Pedimos que todas las reglas sean respetadas y nuestros compatriotas sean protegidos como deben», manifestó Macron en declaraciones a la prensa al término de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) celebrada en Copenhague.

El jefe de Estado francés señaló que Francia sigue la evolución de la situación junto a sus socios que también tienen nacionales en la flotilla, especialmente España e Italia, precisó.

«En función de la evolución tomaremos las decisiones que consideremos», advirtió Macron, que recordó que los integrantes de la flotilla «han optado por un compromiso frente a una situación que Francia ha denunciado de forma oficial y contra la que está actuando».

La Global Sumud Flotilla, casi completamente desarticulada y con más del 90 % de sus integrantes detenidos -443 de 500- por fuerzas israelíes, mantiene el barco Summertime -de apoyo legal- en el Mediterráneo, tras la interceptación de más de 40 embarcaciones cuando se aproximaban a Gaza.

Desde la tarde del miércoles, la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que los barcos de la flotilla -que pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria- llegasen a adentrarse en aguas territoriales, por lo que abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción del Summertime, en poco más de doce horas, dando por finalizada la misión.

El Gobierno de Israel ya había advertido de que no permitiría que las embarcaciones llegasen a su destino y sugirió que descargaran la ayuda humanitaria en puertos bajo su control para ser «organizada y distribuida» por las autoridades israelíes, una propuesta que la flotilla Sumud rechazó desde el primer momento. EFE

cat-lmpg/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR