Macron dice que «cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa» y envía ocho fragatas más

3 minutos

Nicosia/París, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea (UE), «se ataca a Europa», al tiempo que anuncio el despliegue de «ocho fragatas» más en la región, sumida en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un discurso en Chipre, junto al presidente de ese país, Nikos Jristodulidis, y el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, Macron subrayó que la defensa de la isla mediterránea es «una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la Unión Europea».

«El primer objetivo de este viaje a su lado es mostrar la plena solidaridad con Chipre, que la semana pasada fue blanco de varios ataques con drones y misiles. Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa», declaró Macron.

El presidente francés recordó que a los Veintisiete les unen sus «alianzas estratégicas, y nuestra presencia aquí -dijo- demuestra la solidez de estas alianzas».

En ese sentido, Macron especificó que Francia está «coordinando esfuerzos (con Chipre) para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos europeos en la región, apoyar las operaciones de repatriación y planificar y consolidar cualquier operación de emergencia que sea necesaria».

Otro objetivo del despliegue militar francés, subrayó Macron, es «tranquilizar a todos nuestros socios».

Por lo que reiteró asimismo el apoyo de Francia a Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, con quienes está vinculado por acuerdos de defensa, pero también a Jordania, Arabia Saudí e Irak, que han sido atacados, y a quienes París ha brindado elementos de apoyo.

Ocho fragatas más en el Mediterráneo Oriental

En el marco de ese despliegue, Macron anunció que enviará a la región «ocho fragatas», una movilización que calificó de «sin precedentes», que se sumarán a otras dos anunciadas la pasada semana.

«La presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo Oriental hasta el mar Rojo y (…) frente a las costas de (el estrecho de ) Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y nuestro portaaviones» Charles de Gaulle, dijo Macron desde la ciudad chipriota de Pafos.

Y añadió: «El objetivo de Francia es contribuir a la distensión, a la seguridad de nuestros ciudadanos, a la seguridad de nuestros socios y a la libertad de navegación y la seguridad marítima».

En este sentido, señaló que «está en marcha» una misión internacional de carácter «defensivo» para «abrir progresivamente» el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

El Elíseo informó de que Macron visitará esta tarde el portaaviones francés de propulsión nuclear Charles de Gaulle, que se encuentra actualmente frente a las costas de Creta, en el Mediterráneo oriental, adonde se ha desplegado ante la situación en Oriente Medio.

En tanto que comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente francés se reunirá con la dotación del Charles de Gaulle para hablar sobre el actual despliegue militar.

El envío del portaaviones a la zona, decidido la semana pasada por Macron, tiene como objetivo reforzar los recursos militares ya presentes en la región para garantizar la seguridad de Francia, la de sus ciudadanos y de sus bases, así como la de sus aliados en la región, según el Elíseo. EFE

cat/atc/fpa

(vídeo)