Macron dice que «no sabe» si Francia apoyará la firma de Mercosur en enero

2 minutos

Bruselas, 19 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que «no sabe» si su Gobierno estará dispuesto a apoyar la firma del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur el próximo enero, después de que los Veintisiete decidieran posponerlo hasta entonces por el bloqueo de países como Francia e Italia.

«No sé cuál será la posición de Francia, es demasiado pronto para decirlo, porque el trabajo continúa y lo llevaremos hasta el final», dijo Macron al ser preguntado sobre si ve posible que el país respalde el próximo mes el acuerdo que viene bloqueando, en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes europeos celebrada en Bruselas.

El apoyo francés estará condicionado a «garantías» que incluyen una dotación suficiente de la política agrícola común (PAC), ofrecer un «marco» a la agricultura francesa ante los desafíos que ha enfrentado en los últimos años, como el cambio climático, la guerra de Ucrania o la gripe aviar, asuntos por los que los agricultores franceses «no quieren ni oír hablar» de Mercosur, según dijo.

«Está la urgencia, y luego, qué haremos en las próximas semanas y cuál será el rumbo. La respuesta es sí: necesitamos todo lo que les he dicho para poder avanzar. No sé si lo obtendremos», destacó.

Macron, no obstante, admitió que Francia por sí sola no puede bloquear el acuerdo, que puede sacarse adelante por mayoría cualificada.

Los países de la Unión Europea (UE) decidieron este jueves posponer la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que estaba inicialmente prevista para este sábado en Brasil, al descartar pronunciarse sobre ello antes de enero por las reticencias de Francia e Italia.

El objetivo de la Comisión Europea era firmar este acuerdo, que las dos partes llevan negociando 26 años, el sábado en la ciudad de Foz de Iguazú, en los márgenes de la cumbre que celebran los países del bloque latinoamericano.

No obstante, la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, no podrá viajar a la localidad brasileña al descartar los Estados miembros celebrar un voto sobre el asunto el viernes. EFE

ahg/drs/rrt