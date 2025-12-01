Macron dice que «voluntad» rusa de avanzar hacia la paz se verá en conversación con EE.UU.

París, 1 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que en los próximos días se verá si Rusia tiene verdaderamente «voluntad» de avanzar hacia la paz, según cómo evolucionen las inminentes conversaciones del Kremlim con Estados Unidos en Moscú.

«En los próximos días habrá negociaciones entre la delegación estadounidense y la rusa; será ahí donde se verá la voluntad de Rusia de avanzar. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos de paz», aseguró Macron en una rueda de prensa en París con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

