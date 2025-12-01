Macron dice que «voluntad» rusa de avanzar hacia la paz se verá en conversación con EEUU

4 minutos

París, 1 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que en los próximos días se verá si Rusia tiene verdaderamente «voluntad» de avanzar hacia la paz, en base a cómo evolucionen las inminentes conversaciones con Estados Unidos en Moscú, al tiempo que acusó al Kermlin de haberla rechazado ya «tres o cuatro veces».

«En los próximos días habrá negociaciones entre la delegación estadounidense y la rusa, será ahí donde se verá la voluntad de Rusia de avanzar. Nosotros apoyaremos todos los esfuerzos de paz», aseguró Macron en una rueda de prensa en París con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Tras reconocer los «esfuerzos» por la paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su enviado especial, Steve Witkoff, Macron subrayó que las conversaciones de la delegación estadounidense, encabezada por el segundo esta semana en Moscú, clarificará «la posición rusa en muchas cosas, entre ellas la paz».

Ahora bien, precisó que «el plan de paz solo puede ser finalizado por Zelenski».

«Estados Unidos ha asumido un papel de mediación y elogio el trabajo que realiza el equipo estadounidense bajo el liderazgo del presidente Trump (…) cuando hablamos de paz, todos tienen un papel que desempeñar», pero «Ucrania es el único que puede hablar de territorio», afirmó.

Y añadió: «Cuando hablamos de garantías de seguridad, no se pueden discutir ni negociar sin que los ucranianos, de quien es el territorio, estén en la mesa y sin que los europeos y todos los aliados de la coalición de los dispuestos estén en la mesa, ya que ellos son los garantes».

En ese punto, Macron anunció que ha «finalizado el trabajo sobre garantías de seguridad» para Ucrania en el seno de la llamada Coalición de Voluntarios para ayudar a ese país, que se creó en marzo pasado y en la que participan una treintena de países.

En los próximos días se mantendrán conversaciones con funcionarios estadounidenses para «aclarar la participación estadounidense en estas garantías», añadió Macron.

Paralelamente, se están llevando a cabo conversaciones para garantizar que Rusia pueda proporcionar «plena claridad» al mediador estadounidense en este contexto, en relación con «su compromiso con la paz», señaló.

Y especificó que además habrá conversaciones entre la delegación estadounidense y una delegación rusa para examinar la disposición o falta de disposición de Rusia para avanzar.

«No hay un plan definitivo»

El documento en el que trabajaron estadounidenses y ucranianos este fin de semana le será presentado mañana al presidente ruso, Vladímir Putin, por el emisario de Trump Steve Witkoff.

Pese a todo, el presidente francés insistió en que actualmente no existe un «plan de paz integral» sobre la mesa.

«No hay un plan definitivo hoy sobre las cuestiones territoriales. Solo el presidente Zelenski podrá concretarlo», declaró.

En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo pueden concretarse, según incidió, con los europeos en la mesa de negociación.

Por lo tanto, «todavía estamos en una fase preliminar», recalcó.

«Para un plan de paz integral, Ucrania, Rusia y los europeos deberán estar presentes en la mesa de negociaciones», dijo.

En cualquier caso, el inquilino del Elíseo señaló que la Unión Europea trabaja en reforzar las sanciones contra Rusia para «que tenga menos fondos para financiar la guerra» contra Ucrania.

«En las próximas semanas la presión sobre Rusia será creciente para que tenga menos fondos para financiar la guerra», aseguró Macron, que afirmó que los 27 trabajan sobre el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú.

Por último, al ser preguntado por el último escándalo de corrupción en Ucrania, que costó el puesto al jefe de gabinete de Zelenski, Andrí Yermak, el presidente francés se negó a «dar lecciones» a las autoridades de Kiev.

«¿Es nuestro papel dar lecciones a Ucrania? En realidad, no», argumentó, al tiempo que se mostró «exigente» respecto al uso de fondos extranjeros en apoyo del esfuerzo bélico.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, «lo preocupante es que nunca se ve este tipo de decisiones tomadas por el lado ruso. Porque la verdadera dictadura está ahí», sentenció. EFE

cat-lmpg/lar

(foto) (vídeo)