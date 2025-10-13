Macron dice que con la liberación de los rehenes la paz «se hace posible» para las partes

París, 13 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado hoy que con las primeras liberaciones de rehenes por parte de Hamás que se han producido esta mañana, y con las que tienen que llegar, «la paz se hace posible» para las partes.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron ha subrayado que comparte «la alegría de las familias y del pueblo israelí» por esas primeras liberaciones de siete rehenes y ha recordado que estuvo con esas familias recientemente.

«Con su liberación y con la de los otros trece rehenes esta mañana, la paz se hace posible para Israel, para Gaza y para la región», ha subrayado.

El presidente francés, que va a ser uno de los mandatarios presentes hoy en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij donde se va a formalizar la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, ha insistido en que su país va a comprometerse «en todas las etapas del plan del presidente (Donald) Trump con los socios árabes a los que había movilizado». EFE

