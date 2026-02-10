Macron dice que el Futuro Sistema Aéreo de Combate es «buen proyecto» y «debe avanzar»

2 minutos

París, 10 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) es «un buen proyecto» y consideró que «hay que avanzar» pese a las tensiones entre los fabricantes franceses y alemanes.

Preguntado en una entrevista, que hoy publica Le Monde y otros diarios europeos, si el FCAS está muerto, Macron respondió: «No. Es un buen proyecto y no he recibido ninguna indicación por parte de Alemania de que no lo sea».

El jefe del Estado francés precisó que «cuando los industriales intentan crear disonancia, es una cosa, pero no nos corresponde a nosotros respaldarla», y dijo que volverá a «hablar de ello con (el canciller alemán) Friedrich Merz».

«Por mi parte, considero que las cosas deben avanzar», subrayó.

Macron recordó que lo que está viviendo ahora con el FCAS, lo vivió con el cohete europeo Ariane-6, que también «cada semana oía que los alemanes no iban a aportar el dinero, que se había acabado, que era una catástrofe». Pero finalmente «lo conseguimos», recalcó.

El Futuro Sistema Aéreo de Combate continúa siendo uno de los proyectos estratégicos más relevantes para Europa y para España, que participa junto con Francia y Alemania.

En las últimas semanas, el contexto del programa ha estado marcado por las tensiones entre los socios industriales, especialmente entre Dassault Aviation y Airbus, debido al reparto de responsabilidades y liderazgo en el desarrollo del nuevo caza europeo de sexta generación.

El canciller alemán Friedrich Merz reconoció a finales de enero que persisten diferencias con Francia, aunque confía en que se tomen decisiones en las próximas semanas.

En paralelo, el grupo español Indra, coordinador nacional del programa, se ha posicionado como «parte de la solución» ante esa rivalidad franco-alemana, destacando el papel de España como socio en igualdad de condiciones con los otros dos países.

El FCAS, conocido en España como ASTRA, prevé estar operativo en torno a 2040 y supone una inversión global de unos 8.000 millones de euros, de los que España tiene presupuestados 2.500 millones.

El Gobierno español ha autorizado contratos con Indra y Airbus por 350 millones para desarrollar la parte nacional del sistema, con vigencia hasta 2031.

El proyecto contempla un caza de nueva generación acompañado de drones y sistemas conectados mediante una nube de combate, lo que lo convierte en un «sistema de sistemas» destinado a revolucionar la defensa aérea europea. EFE

cat/ngp/rml