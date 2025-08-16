Macron dice que habrá nueva reunión de los de aliados de Ucrania para avances concretos

París, 16 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó este sábado que los países aliados de Ucrania, reunidos en la llamada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, mantendrán próximamente una nueva reunión para «avanzar de forma concreta» en las garantías de seguridad para Kiev.

«Será esencial sacar todas las lecciones de los últimos 30 años, y en particular la propensión bien establecida de Rusia a no cumplir sus propios compromisos», indicó el presidente francés en un mensaje en su cuenta de X.

Lo hizo después de haber mantenido esta mañana conversaciones con otros líderes sobre la crucial reunión que mantuvieron la víspera en Alaska el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, en busca de un alto el fuego que por el momento no se logró.

De esos intercambios, Macron destacó dos grandes mensajes, empezando porque es «indispensable» continuar apoyando a los ucranianos y mantener la presión sobre Rusia «mientras la guerra de agresión prosiga» y hasta que se alcance una «paz sólida y duradera, respetuosa con los derechos de Ucrania».

En segundo lugar, que una paz duradera deberá venir acompañada de garantías de seguridad «indefectibles».

Agradeció la «disponibilidad de los Estados Unidos a contribuir» e indicó que Francia continuará el trabajo con todos los socios de la Coalición de Voluntarios, que incluye sobre todo a países europeos, pero también otros, como Canadá.

Esos países tienen en particular sobre la mesa la cuestión del envío de tropas, para crear una suerte de fuerza de apoyo en caso de acuerdo.

«Con ellos nos reuniremos próximamente de nuevo, para avanzar de manera concreta», dijo Macron sin precisar más detalles, tras la reunión que tuvo lugar el miércoles pasado previa al encuentro de Alaska.

El presidente francés recalcó igualmente que Francia seguirá «trabajando en estrecha colaboración con el presidente Trump y el presidente (Volodímir) Zelenski para garantizar la preservación de nuestros intereses en un espíritu de unidad y responsabilidad».

Además de este mensaje en X, Macron también firmó este sábado una declaración conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y los líderes políticos de Italia, Alemania, Reino Unido, Finlandia y Polonia.

En ella, fruto de las conversaciones mantenidas esta mañana, señalaron su disposición a colaborar en una cumbre trilateral entre Trump, Putin y Zelenski.

«Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá próximamente», expresaron. EFE

