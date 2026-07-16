Macron dice que la situación por el fuego en Francia es inédita desde la II Guerra Mundial

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París, 16 jul (EFE).- «Nunca habíamos visto algo así desde la Segunda Guerra Mundial», aseguró este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, en referencia a los incendios forestales que se están dando por todo el territorio y que hacen temer que 2026 será un año récord de superficie quemada.

Durante una visita a Fontainebleau (a unos 70 kilómetros de París) para mostrar su apoyo y agradecimiento a los equipos de emergencia que combaten allí un incendio desde el pasado domingo, Macron dijo que se trata de una «situación inédita» porque «el país no se había visto confrontado a tantos episodios, a tanta presión de fuegos, un poco por todas partes».

Por eso recalcó que no habrá «ninguna tolerancia» con quienes provoquen incendios, como se sospecha que es el caso para el fuego del bosque de Fontainebleau, que es uno de los pulmones verdes de la región donde se encuentra París, Isla de Francia.

«Son vidas que se ponen en peligro. Es evidentemente nuestro territorio nacional lo que es atacado cada vez que se desencadena un fuego», resaltó.

En Fontainebleau las tareas de extinción continúan, con el fuego contenido tras recorrer 2.000 hectáreas, lo que supone aproximadamente un 10 % de su superficie total.

Se trata de un macizo vegetal que alberga robles, hayas y coníferas, además de una abundante fauna, y está catalogado como reserva de la biosfera por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

También fue un histórico coto de caza de la monarquía francesa y el fuego se declaró el domingo por la tarde a pocos kilómetros del célebre palacio de Fontainebleau, uno de los monumentos más visitados del país.

Para su reparación una vez esté extinguido el fuego, Macron anunció este jueves que se va a lanzar un mecanismo de ventanilla única para recabar donaciones a nivel nacional para «replantar, reconstruir y continuar mejorando» para que el bosque esté más protegido en el futuro.

En lo que va de año, Francia ha registrado ya más de 32.000 hectáreas quemadas por incendios forestales, una cifra muy superior a la del mismo periodo de 2025, que ya fue un año excepcional, lo que hace temer una temporada récord de fuegos.

«Vamos a tener un verano que será duro. Lo sabemos porque ya hemos batido todos los récords, estamos a mediados de julio y la temporada de incendios está aún delante de nosotros normalmente», admitió Macron.

En total ha habido siete detenciones en conexión con el fuego de Fontainebleau, que desde el inicio se sospechaba que fue intencionado, y uno de ellos es un bombero voluntario de 18 años que inicialmente reconoció haber prendido fuego a unas ramas con un mechero y gasolina, pero luego se retractó de su confesión.

Otro de los detenidos es otro hombre de 18 años que admitió haber causado fuego accidentalmente al tirar un cigarrillo. EFE

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