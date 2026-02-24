Macron dice que la UE debe concretar la ayuda europea a Ucrania, línea de defensa europea

París, 24 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, insistió este martes en que la Unión Europea debe «concretar» la financiación prometida por la Unión Europea (UE) con un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania porque ese país es «la primera línea de defensa» de Europa frente a Rusia.

«Nada justifica cuestionarla», subraya en un mensaje publicado por Macron en su cuenta de X, en la que hace hincapié en que el objetivo es «que Ucrania aguante y que Rusia entienda que el tiempo no juega en su favor».

El presidente francés promete igualmente que se va a seguir poniendo presión a la economía de guerra rusa con más sanciones y con acciones contra la llamada «flota fantasma rusa», es decir los barcos utilizados por Moscú para exportar su petróleo sorteando las sanciones internacionales.

Las palabras de Macron sobre el préstamo de la UE a Ucrania cobran un eco particular ante el bloqueo por parte de Hungría, que exige para dar su visto bueno a la concesión del préstamo que se restablezca el flujo de crudo ruso que recibe a través de un oleoducto ahora cerrado en Ucrania.

El jefe del Estado francés aprovechó su mensaje para hacer balance de los cuatro años de guerra que se cumplen desde la invasión a gran escala de las tropas rusas el 24 de febrero de 2022 y consideró que ha sido «un triple fracaso para Rusia: militar, económico y estratégico».

En primer lugar porque la guerra «ha reforzado la OTAN», a la que Rusia quería impedir su expansión, pero también porque ha unido a los europeos «a los que quería debilitar» y «ha puesto al desnudo la debilidad de un imperialismo de otra época», en una clara alusión a las ambiciones del presidente ruso, Vladímir Putin.

Macron, que copreside este martes con el primer ministro británico, Keir Starmer, una videoconferencia de la llamada coalición de voluntarios que apoyan a Ucrania, anticipa que eso «debe permitirnos continuar avanzando» en la concreción de garantías de seguridad para Kiev en caso de que hubiera un alto el fuego o un acuerdo de paz.

El presidente francés afirma que también se velará para que «los intereses de los europeos sean bien tenidos en cuenta en las discusiones» cuando haya que abordar la cuestión de «la arquitectura de seguridad necesaria para nuestro continente».

Su mensaje lo termina advirtiendo de que «los que creen poder contar con que nos vamos a cansar, se equivocan. Estamos y seguiremos al lado de Ucrania». EFE

