Macron dice que lo importante del caso Epstein es que la justicia de EE.UU haga su trabajo

2 minutos

(Actualiza con medidas de protección para Jack Lang)

París, 9 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció este lunes sobre el caso Epstein y aseguró que lo importante es que la justicia de Estados Unidos «tiene que hacer su trabajo», en especial con respecto a las víctimas.

«La justicia allí tiene que hacer su trabajo», subrayó el presidente francés, abordado por la prensa durante la inauguración en París de la feria vinícola Wine Paris, donde se mostró reticente a ir más allá por considerar que no es su rol participar en ese debate público.

Se pronunció así después de que el caso salpicara de lleno en la política francesa a través del exministro socialista Jack Lang, una figura muy influyente de la izquierda y en el mundo de la Cultura que aparece mencionado más de 600 veces en los archivos de Jeffrey Epstein revelados hasta la fecha.

Como consecuencia del descubrimiento de sus vínculos, y los de su hija, con el fallecido pederasta convicto estadounidense, Lang presentó este sábado su dimisión de su cargo de presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA), tras abrir la Fiscalía Nacional Financiera una investigación preliminar contra ambos el viernes pasado.

Este lunes, además, se supo que Lang y su esposa han sido puestos bajo protección policial por amenazas vertidas contra ellos en las redes sociales, según informó la prensa francesa.

Macron consideró que Lang tomó «su decisión» según su «conciencia» y negó sentir inquietud por la posibilidad de que aparezcan otros nombres franceses en los papeles de Epstein.

«Es un asunto que concierne sobre todo a los Estados Unidos de América» y «cuando hay un caso la justicia tiene que hacer su trabajo», se limitó a expresar.

Tangencialmente, el caso también tocó al presidente francés la semana pasada al descubrirse una supuesta operación de desinformación rusa para crear la falsa impresión de una supuesta implicación del presidente francés en las revelaciones.

La estrategia se basó en la creación de un sitio web que suplantaba al medio de comunicación francés France Soir. En ese sitio se publicaba un artículo que daba a entender que Macron estaba involucrado en el caso Epstein.

Adicionalmente, una ONG francesa que lucha contra la violencia sexual contra menores ha pedido la reapertura de una investigación llevada a cabo en 2019 en Francia, a fin de determinar si el lujoso apartamento que tenía Epstein en París fue escenario de crímenes sexuales e identificar a las posibles víctimas. EFE

ngp/cat/jgb/fpa