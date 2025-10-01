Macron dice que no hay que mostrar ninguna «debilidad» ante la violación del espacio aéreo

Copenhague, 1 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló este miércoles que la respuesta europea a las violaciones del espacio aéreo debe ser «operacional» y que no hay que mostrar «ninguna debilidad», en declaraciones a la prensa al llegar a la cumbre informal que la Unión Europea (UE) celebra en Copenhague.

«Hay que repetir que toda persona que viole el espacio aéreo europeo es susceptible de tener represalias, porque es nuestro derecho y hacemos respetar el espacio aéreo europeo», recalcó el presidente francés.

Para Macron, lo que ha pasado en Polonia, Rumanía, Estonia y Dinamarca en las últimas semanas demuestra que es necesario tener «sistemas de prealerta muy eficaces y cooperar entre nosotros».

«Todo eso es muy coherente con el equipamiento que estamos desplegando», aseguró.

Dejó claro que considera que Europa está «en una confrontación con Rusia», ya que ya desde hace varios años era un «actor muy agresivo» en el espacio informativo, con injerencias por ejemplo en el caso de la celebración de elecciones.

A eso sumó la invasión a gran escala de Ucrania, el uso de la amenaza nuclear y, ahora, las provocaciones mediante la violación del espacio aéreo.

«Todo eso es un conjunto híbrido que está en el campo de la confrontación», razonó.

En la cumbre informal de la UE que se celebra hoy en Copenhague se abordará cómo reforzar la defensa europea ante las crecientes amenazas que los Veintisiete afrontan en su flanco oriental. EFE

