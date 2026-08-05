Macron dice que Rusia tiene que pagar por sus ataques a Ucrania y promete más presión

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París, 5 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este miércoles los ataques rusos contra la población civil en Kiev y afirmó que Moscú tendrá que pagar por su agresión a Ucrania y prometió una mayor presión para conseguirlo.

Macron, que reaccionó en un mensaje en X a la ofensiva de la noche del martes al miércoles, en la que murieron al menos 17 personas en la región de Kiev y 44 resultaron heridas, subrayó que «esta política de terror, llevada a cabo a golpe de misiles y de drones, es inaceptable».

«Cada nuevo ataque -añadió el presidente francés- refuerza una evidencia: Rusia debe pagar el precio por su agresión y responder por sus crímenes».

En paralelo, insistió en que «junto a Ucrania, no cederemos ni al cansancio ni a la intimidación» y anunció que «la Unión Europea y sus socios seguirán aumentando la presión sobre Rusia, en particular con nuevas sanciones y reforzando el apoyo militar a Ucrania para que pueda defenderse y proteger a su población».

Según el Ministerio ruso de Defensa, los ataques de esta noche se dirigían contra centros logísticos «utilizados para el almacenamiento y suministro de armamento, así como para la producción y distribución de drones».

El hecho es que se llevaron a cabo un día después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, después de la campaña de 40 días que comenzó el pasado 25 de junio, en los que han resultado golpeados centros logísticos y refinerías. EFE

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