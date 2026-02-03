Macron dice que se está «preparando» el diálogo con Putin en «consulta» con Zelenski

2 minutos

París, 3 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este martes que se está «preparando» el establecimiento del diálogo con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para negociar la paz en Ucrania, con conversaciones a «nivel técnico» y en «consulta» con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Se está preparando, por lo que se están llevando a cabo conversaciones técnicas para su correcta ejecución. Además, se está haciendo de forma transparente, en consulta con el presidente Zelenski», respondió Macron sin precisar una fecha concreta al ser preguntado sobre los esfuerzos para llevar a Putin a una eventual mesa de diálogo por la paz en Ucrania.

En declaraciones a la prensa en el departamento de Alto Saona, Macron admitió, sin embargo, que Moscú no muestra una «voluntad real» para negociar la paz en Ucrania, al referirse a los continuos bombardeos rusos, que calificó de «intolerables».

No obstante, en opinión del presidente francés, es importante que los europeos «restablezcan sus propios canales de comunicación» con las partes en conflicto, cuando están cerca de cumplirse los cuatro años de la invasión a gran escala del país iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022.

Esos contactos directos sí que existen entre Washington y Moscú desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió su segundo mandato hace poco más de un año.

Macron y Putin mantuvieron múltiples llamadas en los primeros días y semanas tras el comienzo de la invasión a gran escala rusa, hasta que se interrumpieron completamente en septiembre de 2022.

Tras casi tres años sin comunicación directa, Macron y Putin hablaron por teléfono el 1 de julio de 2025 sobre los esfuerzos diplomáticos para frenar el programa nuclear iraní y, durante esa conversación, manifestaron sus diferencias sobre Ucrania. EFE

