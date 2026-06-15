Macron dice que una veintena de países se ofrecen para Ormuz, si las partes lo quieren

2 minutos

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló este lunes, ante Donald Trump, que una veintena de países están dispuestos a aportar su contribución para que se restablezca la libre circulación en el estrecho de Ormuz, pero si las partes contendientes lo quieren.

En un breve diálogo ante los medios antes de iniciar su encuentro bilateral como prolegómeno a la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, Macron insistió en que esa oferta está a expensas de que Estados Unidos e Irán lo quieran y lo pidan.

En cualquier caso, dijo que esa coalición que han constituido, liderada por Francia y el Reino Unido, cuenta ya con «una veintena de países que pueden dar una solución concreta».

«Aquí está la oferta, estamos a disposición», señaló antes de insistir en que «tal vez no se querrá y tal vez no será necesario, pero en todo caso es una disposición que marca nuestra voluntad de ayudar».

París y Londres pusieron en pie, desde poco después del comienzo del desencadenamiento de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a la que Teherán respondió con el cierre del estrecho de Ormuz, una coalición de países, al margen de los contendientes, para garantizar el restablecimiento de la libre circulación en caso de alto el fuego, si los dos bandos lo aceptaban.

Macron consideró que el acuerdo anunciado el domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra es «muy importante», en primer lugar porque vendrá a solucionar el problema del programa nuclear iraní, que «es un asunto muy importante para la paz en todo el mundo».

También porque supondrá la reapertura del estrecho de Ormuz y prevé también la paz en el Líbano.

Por eso, el presidente francés afirmó que están «dispuestos a asumir la parte que nos corresponde» y a «formar parte del compromiso de la comunidad internacional para apoyar este acuerdo».

Macron insistió en que es «un paso muy importante para quienes buscan la paz, pero también para la economía global».

El presidente francés recordó que durante la cumbre del G7 se va a hablar igualmente de la guerra de Ucrania y que el martes estará el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

También se refirió a otros temas de la agenda, como los minerales críticos y el comercio. «Debemos construir una convergencia entre los miembros del G7», concluyó. EFE

ac/cat/pcc