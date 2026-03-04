Macron exige a Nentanyahu que renuncie a la ofensiva terrestre en Líbano

1 minuto

París, 4 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevistó este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien exigió que renuncie a la ofensiva terrestre sobre Líbano.

Macron, que también habló con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro de ese país, Nawaf Salam, reafirmó «la necesidad de que Hizbulá cese inmediatamente los ataques contra Israel y otros», escribió en sus redes sociales.

A Netanyahu le pidió «que preserve la integridad territorial de Líbano y se abstenga de una ofensiva terrestre».

«Es importante que las partes regresen al acuerdo de alto el fuego», agregó.

Macron señaló que proseguirá junto a sus aliados a apoyar a las fuerzas armadas libanesas para que puedan asumir plenamente sus misiones de soberanía y acaben con la amenaza que supone Hizbulá.

«Frente a la urgencia humanitaria en el sur de Líbano, Francia impulsará iniciativas inmediatas para apoyar a la población libanesa desplazada», indicó el presidente francés, que reiteró su solidaridad con el pueblo libanés y su compromiso con la estabilidad de la región. EFE

lmpg/mra