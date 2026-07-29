Macron expresa a Japón la «profunda solidaridad» de Francia por las víctimas del terremoto

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París, 29 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este miércoles la «profunda solidaridad» de Francia con el pueblo japonés y con las víctimas del fuerte terremoto de magnitud 7,1 de la víspera en el sudoeste del país que ha causado al menos 18 muertos y centenares de heridos.

«Ante la tragedia que azota a Japón, Francia expresa su profunda solidaridad con el pueblo japonés. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y todas aquellas personas que se han movilizado para salvar vidas», transmitió en un mensaje en la red social X.

En Japón, los equipos de rescate continuaban trabajando contra reloj este miércoles para encontrar supervivientes atrapados bajo escombros de los edificios.

El terremoto alcanzó el nivel máximo en la escala sísmica nipona, centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo, y tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto. EFE

ngp/mra