Macron expresa pesar por accidente ferroviario en Andalucia: «Francia está a vuestro lado»

1 minuto

París, 19 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este lunes su pesar por la «tragedia» ferroviaria en la localidad de Adamuz, en Andalucía, que ha dejado al menos 39 fallecidos: «Francia está a vuestro lado», dijo.

«Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado», manifestó Macron en un mensaje en redes sociales tanto en francés como en español.

Al menos 39 personas han muerto en el accidente de trenes que sucedió este domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba, sur de España), según indicaron este lunes a EFE fuentes de la investigación.

Un total de 48 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores. EFE

