Macron favorable a derribar los drones rusos que violen el espacio aéreo europeo

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este jueves que los drones que violan el espacio aéreo europeo constituyen «un riesgo importante» y se mostró favorable a su derribo.

«Es importante tener un mensaje claro. Los drones que violan nuestros territorios representan un riesgo importante. Pueden ser destruidos. Punto final», aseguró Macron en un coloquio en la capital danesa junto a los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y Polonia, Donald Tusk.

El presidente francés apostó por «la imprevisibilidad y la ambigüedad estratégica» para oponerse a los planes de desestabilización de Moscú, con lo que se justificó que no se esté aportando toda la información de la respuesta europea a la crisis de los drones.

Pero aseguró que Europa hará «todo lo que sea necesario para preservar su integridad aérea y territorial» y que existen contactos en el seno de la OTAN para responder a posibles incursiones futuras de drones.

«El mensaje fundamental de esta reunión es que estamos preparados y en condiciones de preservar nuestro espacio aéreo, nuestro territorio y nuestra integridad. Estamos preparados en el flanco oriental de la OTAN sin que eso reduzca nuestro compromiso con Ucrania», agregó. EFE

