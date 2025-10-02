Macron favorable a derribar los drones rusos que violen el espacio aéreo europeo

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este jueves que los drones que violan el espacio aéreo europeo constituyen «un riesgo importante» y se mostró favorable a su derribo.

«Es importante tener un mensaje claro. Los drones que violan nuestros territorios representan un riesgo importante. Pueden ser destruidos. Punto final», aseguró Macron en un coloquio en la capital danesa junto a los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y Polonia, Donald Tusk.

El presidente francés apostó por «la imprevisibilidad y la ambigüedad estratégica» para oponerse a los planes de desestabilización de Moscú, con lo que se justificó que no se esté aportando toda la información de la respuesta europea a la crisis de los drones.

Pero aseguró que Europa hará «todo lo que sea necesario para preservar su integridad aérea y territorial» y que existen contactos en el seno de la OTAN para responder a posibles incursiones futuras de drones.

«El mensaje fundamental de esta reunión es que estamos preparados y en condiciones de preservar nuestro espacio aéreo, nuestro territorio y nuestra integridad. Estamos preparados en el flanco oriental de la OTAN sin que eso reduzca nuestro compromiso con Ucrania», agregó.

En declaraciones a la prensa al término de la cumbre, Macron justificó la necesidad de incrementar el presupuesto de defensa europeo y la coordinación de los países ante lo que calificó de «confrontación constante con Rusia», a quien acusó de utilizar «toda la paleta de ataques» contra Europa.

«Tenemos que elevar nuestro nivel de reacción y consolidar la defensa europea. Hay que dar una respuesta a cada incursión de drones (…) Haremos respetar nuestro espacio aéreo pero sin entrar en la escalada. Pero no entrar en la escalada no significa ser débiles», dijo.

El presidente francés consideró que «la defensa y la seguridad deben estar en el corazón de las prioridades» de la UE y recordó que se han flexibilizado las reglas de endeudamiento en lo referente al gasto militar.

«Necesitamos una Europa que invierta en sus capacidades comunes de defensa y en innovación», afirmó Macron, que mostró su respaldo a los programas comunes europeos en este campo. EFE

