Macron felicita a Burnham y apuesta por reforzar la relación entre el Reino Unido y la UE

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París, 20 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó este lunes al laborista Andy Burnham por su nombramiento como primer ministro del Reino Unido y expresó su voluntad de reforzar la relación bilateral y dar un nuevo impulso a la asociación entre Londres y la Unión Europea (UE).

«Ante los desafíos que nos unen, deseo que profundicemos nuestra relación al servicio de nuestros pueblos y demos un nuevo impulso a la asociación entre el Reino Unido y la Unión Europea», escribió Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El jefe de Estado francés también agradeció la labor del ya ex primer ministro Keir Starmer, de quien destacó que su compromiso con el país contribuyó a fortalecer la cooperación entre el Reino Unido, Francia y sus socios europeos.

Burnham asumió este lunes el cargo de primer ministro después de recibir del rey Carlos III el encargo de formar gobierno, tras la dimisión formal del también laborista Starmer, en una audiencia privada en el palacio de Buckingham.

El pasado viernes, Burnham fue proclamado líder del Partido Laborista con un amplio respaldo de los diputados de la formación, sin necesidad de celebrar elecciones internas.

Está previsto que el nuevo jefe del Gobierno británico anuncie este mismo lunes la composición de su Ejecutivo, con especial atención al nombramiento del titular de la cartera de Economía.

En su primera comparecencia pública, el nuevo primer ministro británico prometió «un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico» para el Reino Unido, sin concretar ninguna promesa. EFE

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