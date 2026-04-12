Macron felicita a Magyar por su victoria en las legislativas húngaras y por apego a la UE

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París, 12 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este domingo al conservador Peter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas en Hungría y por el «apego» del pueblo húngaro a la Unión Europea.

«¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa», afirmó Macron en sus redes sociales, tras conocer la derrota del ultranacionalista Viktor Orbán.

Macron subrayó asimismo la voluntad de Francia de trabajar conjuntamente con las nuevas autoridades húngaras para hacer «avanzar una Europa más soberana, para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia».

El propio Orbán reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

Su partido Fisdez obtuvo solo 56 de 199 escaños, con el 60 % de los votos escrutados, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar. EFE

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