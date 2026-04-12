Macron felicita a Magyar por su victoria en las legislativas húngaras y por apego a la UE

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(Actualiza con reacción del ministro de Exteriores francés)

París, 12 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este domingo al conservador Peter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas en Hungría y por el «apego» del pueblo húngaro a la Unión Europea.

«¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa», afirmó Macron en sus redes sociales, tras conocer la derrota del ultranacionalista Viktor Orbán.

Macron subrayó asimismo la voluntad de Francia de trabajar conjuntamente con las nuevas autoridades húngaras para hacer «avanzar una Europa más soberana, para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia».

También felicitó a Magyar el ministro francés de Exteriores, quien destacó que «el pueblo húngaro ha decidido pasar página a un poder que se ha extraviado en el desmantelamiento del Estado de derecho y de las libertades fundamentales, la desinformación y la colusión con Rusia, en desprecio de la soberanía europea».

El ministro había calificado esta semana de «traición» el comportamiento del entorno de Orbán, tras las revelaciones periodísticas sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea a Rusia.

Para el jefe de la diplomacia francesa, este resultado electoral «histórico» es una lección «magistral» dirigida por el pueblo húngaro a todos aquellos que han buscado escribir su historia en su lugar, en clara alusión a Rusia.

«Los europeos son libres y tienen la intención de seguir siéndolo. ¡Viva Europa. Viva la democracia!», exclamó Barrot en sus redes sociales.

El propio Orbán reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

Su partido Fisdez obtuvo solo 56 de 199 escaños, con el 60 % de los votos escrutados, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar. EFE

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