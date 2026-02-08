Macron felicita a Seguro y le propone trabajar juntos al servicio de una UE «más fuerte»

París, 8 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este domingo a António José Seguro por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas y le propuso trabajar juntos al servicio de una Unión Europea «que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte».

«Trabajaremos juntos para fortalecer los lazos entre Portugal y Francia y dar vida a nuestro Tratado de Amistad y Cooperación firmado en Oporto durante mi visita hace casi un año. ¡Al servicio de los franceses y de los portugueses, y de una Europa que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte!», escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Con el 98,80 % de los votos escrutados, Seguro, que fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014, ha obtenido el 66,91 % de los sufragios este domingo, frente al líder de ultraderecha André Ventura, que ha logrado el 33,09 %.

Con su triunfo, Seguro devuelve la izquierda a la Presidencia de Portugal veinte años después de la salida en 2006 de Jorge Sampaio, también exlíder socialista y que fue sucedido por los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Rebelo de Sousa. EFE

