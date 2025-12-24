Macron habla con Rutte y subraya «el compromiso» de dar a Ucrania garantías de seguridad

1 minuto

París, 24 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se entrevistó este miércoles telefónicamente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante el que subrayó «el compromiso» de dotar a Ucrania de «garantías de seguridad sólidas».

«Me he reunido con Mark Rutte para hacer balance de la situación en Ucrania y de los trabajos iniciados en el marco de la Coalición de los Voluntarios. A partir de enero en París, continuaremos la labor emprendida en este marco para dotar a Ucrania de garantías de seguridad sólidas», declaró Macron, en un mensaje en ‘X’.

Para el presidente francés, estas garantías son «una condición necesaria para una paz robusta y duradera».

«Mientras Rusia prosigue su agresión, Ucrania continúa luchando y resiste. Puede contar con nosotros tanto hoy como mañana», agregó. EFE

atc/fpa