Macron hace una firme defensa de la política climática de la AIE tras los ataques de EE.UU

París, 18 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo una encendida defensa de las políticas energéticas verdes y neutras en emisiones de efecto contaminantes durante la apertura de una conferencia ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), tras los ataques a esta organización por parte de Estados Unidos.

«Europa ha elegido el camino de la transición hacia energías descarbonizadas, apoyándose en la nuclear, en las renovables y en el control de nuestro consumo mediante la inversión en eficiencia», aseguró Macron, que consideró «esencial» la aportación de la AIE en estos campos.

La intervención se produjo poco después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asegurara que «no se necesita a la AIE como un grupo de defensa del clima» y acusó a la organización de estar «infectada por una suerte de culto a la sustracción de energía».

«Que la energía vaya de energía y no de políticas descabelladas y de empobrecer a todo el mundo», dijo Wright ante la prensa pocos minutos antes de la conferencia.

En un mensaje grabado, en su calidad del jefe de Estado del país anfitrión del encuentro que tuvo lugar en la sede de la OCDE en París, Macron defendió la necesidad de reducir las emisiones contaminantes porque «nadie quiere vivir en un planeta en el que la temperatura suba 4 grados», que sería «devastador» para la población y para la economía.

Para evitarlo, dijo el presidente francés, «la AIE aporta un profundo análisis y una experiencia técnica» que constituye «un papel esencial».

«Nos ayuda a garantizar nuestra seguridad energética y a liderar la transición energética. Su labor responde a los principales desafíos globales del momento, en particular el acceso de todos nuestros ciudadanos y empresas a una energía limpia, fiable, soberana y a un precio asequible, esencial para un desarrollo justo y equilibrado», dijo.

En un mensaje remitido a los participantes desde Nueva Delhi, donde también asiste a la Cumbre sobre Impacto de la IA, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), Mathias Cormann, destacó que ampliar un suministro energético «fiable, asequible y sostenible» es clave para el desarrollo económico, la innovación —incluida la inteligencia artificial— y la electrificación del transporte.

Asimismo, defendió reforzar la seguridad energética y climática mediante renovables, revisar subsidios a combustibles fósiles y fortalecer cadenas de suministro de minerales críticos para garantizar mercados energéticos abiertos y resilientes.

En parecidos términos se pronunció la vice primera ministra de Países Bajos, encargada de la cartera de Política Climática y Crecimiento, Sophie Hermans, para quien el mundo afronta la «era de la electricidad», con una demanda creciente por la electrificación, los centros de datos y la inteligencia artificial, y advirtió de la necesidad de redes más flexibles y resilientes.

También apostó por diversificar suministros, impulsar la innovación, con especial atención a minerales críticos, IA y energía nuclear, y reforzar la colaboración entre gobiernos e industria para garantizar un sistema energético seguro, asequible y sostenible. EFE

