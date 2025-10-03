Macron insta a dar seguimiento «sin demora» al «compromiso» de Hamás con el plan de Trump

Redacción Internacional, 4 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó en la madrugada de este sábado que «el compromiso de Hamás» con el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, debe tener seguimiento «sin demora» después de que el grupo islamista aceptara liberar los rehenes israelíes y negociar los detalles de la propuesta de Washington.

«¡La liberación de los rehenes y un cese el fuego en Gaza están a nuestro alcance!», celebró Macron en un mensaje en X.

«Tenemos en este momento la oportunidad de progresar de forma decisiva hacia la paz. Francia participará plenamente en línea con los esfuerzos de las Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, los israelíes y los palestinos y todos sus aliados internacionales», agregó el mandatario.

Hamás se comprometió el viernes a liberar todos los rehenes israelíes bajo los términos expuestos por Trump «siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio» y accedió a entregar la administración de la Franja de Gaza «a un organismo palestino de independientes».

Posteriormente, Trump exigió a Tel Aviv «detener de inmediato el bombardeo» para «liberar a los rehenes de forma segura y rápida».

Macron también agradeció al presidente estadounidense «su compromiso con la paz».

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo para que aceptara su plan para Gaza.

Esta iniciativa de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí. EFE

