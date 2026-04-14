Macron insta a EE.UU. e Irán a reanudar conversaciones para evitar escalada y abrir Ormuz

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París, 14 abr (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a los mandatarios de Estados Unidos e Irán a retomar las negociaciones de paz interrumpidas para evitar una nueva escalada de tensiones en la región y reabrir lo antes posible el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

En sus conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el iraní, Masud Pezeshkian, que tuvieron lugar el lunes, Macron les instó a «reanudar las negociaciones interrumpidas en Islamabad (el fin de semana pasado), aclarar los malentendidos y evitar nuevas fases de escalada», dijo hoy en sus redes sociales.

El jefe de Estado francés subrayó que es «esencial» que el alto el fuego sea respetado «estrictamente» por todas las partes y que incluya también al Líbano.

Asimismo, consideró prioritario reabrir el estratégico estrecho de Ormuz «de manera incondicional, sin controles ni peajes, en el menor plazo posible».

Según Macron, bajo estas condiciones las conversaciones podrían retomarse «rápidamente, con el apoyo de las principales partes interesadas».

En paralelo, recordó que Francia y el Reino Unido han convocado el próximo viernes en París una reunión por videoconferencia con países «no beligerantes» dispuestos a contribuir a una misión multilateral «puramente defensiva», destinada a restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz «cuando las condiciones de seguridad lo permitan».

El propio Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán desde París la reunión, según fuentes del Elíseo.

Esta conferencia, cuya lista de participantes aún no ha sido facilitada por el Elíseo, se celebrará cinco días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos iba a tomar el control del estrecho de Ormuz.

Irán ha mantenido desde el comienzo de la guerra prácticamente cerrada esta vía estratégica, por donde habitualmente circula una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, y sólo ha dejado pasar a unos pocos barcos. EFE

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