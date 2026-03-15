Macron insta a su homólogo iraní a abrir «lo antes posible» el estrecho de Ormuz

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París, 15 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este domingo una conversación con su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, en la que le instó a que su país restablezca «lo antes posible» la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y a que cese «de inmediato» los ataques contra países de la región.

«La libertad de navegación en el estrecho de Ormuz debe restablecerse lo antes posible», dijo Macron en sus redes sociales tras hablar con Pezeshkian, al que instó a que «pusiera fin de inmediato a los inaceptables ataques que Irán está llevando a cabo contra países de la región, ya sea directamente o a través de grupos interpuestos, incluidos Líbano e Irak».

Macron afirmó que le dijo al presidente iraní que Francia actúa en un marco «estrictamente defensivo» para proteger sus intereses, a sus socios regionales y la libertad de navegación, y consideró igualmente «inaceptable» que su país sea blanco de agresiones.

El jefe de Estado francés advirtió que la «escalada descontrolada» tiene graves consecuencias para la región, afectando tanto al pueblo iraní como a sus vecinos, y recalcó que solo un nuevo marco político y de seguridad puede garantizar paz y estabilidad.

Ese marco debe impedir que Irán adquiera armas nucleares y controlar su programa de misiles balísticos y otras actividades desestabilizadoras, precisó el presidente francés.

Macron pidió finalmente a Pezeshkian que los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, que se encuentran en la embajada de Francia en Teherán, puedan regresar «sanos y salvos» a su país tras «un prolongado calvario», para reunirse con sus familiares.

Kohler y Paris, profesores franceses de 40 y 70 años, fueron detenidos en Irán el 7 de mayo de 2022 y condenados en octubre de 2025 a más de 30 años de prisión por espionaje y colaboración con Israel, acusaciones que Francia calificó de «rehenes de Estado».

Excarcelados bajo fianza en noviembre de 2025 por «clemencia islámica», permanecen en la embajada francesa en Teherán. Su situación se ha vinculado a posibles negociaciones de intercambio de prisioneros entre Francia e Irán, incluyendo a la ciudadana iraní Mahdie Esfandiari. EFE

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