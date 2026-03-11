Macron insta al G7 a pedir a países que no restrinjan exportaciones de petróleo y gas

París, 11 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este miércoles a los líderes de los otros países del G7 a pedir a otras naciones que se abstengan de llevar a cabo «cualquier restricción» de las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados.

En la apertura de una reunión por vídeoconferencia de líderes del G7, emitida en las redes sociales del Palacio del Elíseo, Macron abogó por «colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad».

La reunión, convocada por Francia, que ejerce actualmente la presidencia del G7, está centrada en tres temas: la situación en Irán y Oriente Medio, el comercio y la libertad de navegación y la forma de abordar las consecuencias económicas de la guerra, enumeró Macron.

En el apartado de la «coordinación económica», Macron destacó la «buena sesión de trabajo» mantenida con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), cuyos 32 países miembros decidieron hoy por unanimidad sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Esa decisión «equivale aproximadamente a 20 días de los volúmenes que se exportan a través del estrecho», precisó Macron, al señalar que los países del G7 «representa el 70 % de este anuncio».

«Creo que es muy importante ver también todo lo que podemos hacer para aumentar nuestra producción global. Quiero colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que podría desestabilizar el mercado y generar más volatilidad», recalcó.

En este encuentro, al que también asisten los presidentes del Consejo Europeo, Antonio Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Macron consideró «importante» la coordinación de todos los países del G7 «para asegurarnos de que la libertad de navegación se restablezca claramente en todos los estados lo antes posible».

Esta reunión sigue a otras dos mantenidas el lunes entre los ministros de Finanzas y el martes de los titulares de Energía del G7 para tratar de coordinar medidas en el seno de este bloque. EFE

