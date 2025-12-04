Macron lamenta ante Xi el «desequilibrio comercial» que se está volviendo «insostenible»

Pekín, 4 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó este jueves ante su homólogo chino, Xi Jinping, de que la economía mundial afronta «desequilibrios que se están volviendo insostenibles», entre ellos un déficit comercial global respecto a China, una demanda interna insuficiente en el gigante asiático y problemas de competitividad en Europa.

Estas tensiones deben abordarse «mediante la cooperación» y advirtió de que «la peor forma de gestionar esta situación sería una guerra comercial», durante la séptima reunión del Consejo de Empresas Franco-Chino celebrada en la capital china,.

Macron recordó que los inversores de su país mantienen 46.000 millones de euros en China, mientras que los proyectos chinos en Francia suman alrededor de 12.000 millones, y defendió que el reequilibrio de la relación económica requiere más apertura de mercado y reglas previsibles para ambas partes.

Y señaló que los intercambios empresariales reflejan «la relación de confianza» entre China y Francia, pero insistió en que los dos países deben «abrir una nueva etapa» de la cooperación económica y trabajar hacia «un aumento de las inversiones cruzadas».

Por su parte, Xi afirmó que la cooperación económica y comercial bilateral «ha ganado en volumen y en calidad» tras más de un año de intercambios intensificados.

Indicó que el comercio bilateral alcanzó 68.750 millones de dólares en los diez primeros meses del año y destacó avances en proyectos industriales en semiconductores, biotecnología y aviación.

El mandatario chino subrayó que la relación con Francia muestra una «resiliencia creciente» y calificó a París como «un socio económico y comercial importante e insustituible» para la modernización china.

Reiteró que China «apoya a las empresas francesas que deseen aprovechar las oportunidades del mercado chino» y aseguró que Pekín ofrecerá «un clima de negocios justo, transparente, no discriminatorio y previsible».

Xi defendió que la interdependencia económica «no es un riesgo ni una amenaza» y pidió dar «un nuevo impulso» a la cooperación entre China y la Unión Europea.

Añadió que ambas partes deben contribuir a «mejorar la gobernanza mundial» y sostuvo que la aprobación del XV plan quinquenal chino, que regirá la segunda economía mundial el próximo lustro, permitirá ampliar la apertura «de alto nivel» con nuevas oportunidades para la inversión extranjera.

La sesión empresarial tuvo lugar en el marco de la visita de tres días de Macron a China, que incluye una reunión con Xi, la firma de acuerdos y un viaje a la ciudad central de Chengdu, en un momento marcado por las tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea y por las llamadas europeas a un reequilibrio de las relaciones económicas.

Macron viaja acompañado por más de una treintena de ejecutivos de empresas como Danone o Airbus.

El presidente francés se desplazará este jueves a Chengdu, donde mantendrá este viernes más encuentros con su homólogo chino. EFE

